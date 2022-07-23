Кадыров: войска Чечни получили «ахматмобили» для спецоперации на Украине
Рамзан Кадыров сообщает, что чеченские военные получили "ахматмобили" для нужд спецоперации.
23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что республика закупила бронеавтомобили "Ахмат", сконструированные по запросам российских военных. По словам Кадырова, 'ахматмобили" уже применяются войсками России в ходе спецоперации на Украине.
Также Рамзан Кадыров признал, что "ахматмобили" имеют крайне грузный вид, однако они обладают повышенной манёвренностью и защищённостью, позволяя военным легко вести бой в городских и полевых условиях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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