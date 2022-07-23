Салливан: США не дадут Украине снаряды для HIMARS с дальностью 300 километров
23 июля глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан исключил отправку дальнобойных ракет для HIMARS на Украину.
В субботу персональный советник Джо Байдена Джейк Салливан сообщил, что США не направят Киеву ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Данные ракеты позволяют "Химарсам" поражать цели за триста километров от места пуска снаряда.
По мнению Салливана, Байден готов помогать Украине и далее, однако попадание подобных ракет в руки солдат ВСУ могут приблизить США к Третьей мировой войне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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