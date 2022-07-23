Словакия прекратит поставку оружия Украине и поддержку санкций против РФ

Издание "Европейская правда" сообщило о намерениях нового правительства Словакии прекратить поставку вооружений Киеву.

23 июля украинское интернет-издание "Европейская правда" сообщила, что после смены власти в Словакии новое руководство этой страны может прекратить военную помощь Украине, хотя ранее Братислава намеревалась поставить Киеву танки и даже советские истребители. Также Словакия может вслед за Венгрией начать блокировать антироссийские санкции Европейского союза.

По мнению авторов колонки в "Европейской правде", подобное поведение словацкого правительства может уничтожить западную коалицию, оказывающую помощь Украине.