Словакия прекратит поставку оружия Украине и поддержку санкций против РФ
Издание "Европейская правда" сообщило о намерениях нового правительства Словакии прекратить поставку вооружений Киеву.
23 июля украинское интернет-издание "Европейская правда" сообщила, что после смены власти в Словакии новое руководство этой страны может прекратить военную помощь Украине, хотя ранее Братислава намеревалась поставить Киеву танки и даже советские истребители. Также Словакия может вслед за Венгрией начать блокировать антироссийские санкции Европейского союза.
По мнению авторов колонки в "Европейской правде", подобное поведение словацкого правительства может уничтожить западную коалицию, оказывающую помощь Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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