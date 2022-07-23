The Times: кандидат на пост премьера Британии Сунак раскрыл главную проблему страны

Риши Сунак утверждает, что инфляция в Великобритании стала ключевой проблемой государства.

23 июля экс-глава Министерства финансов и кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак сообщил, что ключевой проблемой его страны является инфляция, поскольку прогнозы аналитиков всегда обманывают простых британцев, сталкивающихся с ускорением инфляционных процессов.

Также Сунак утверждает, что в случае его избрания премьер-министром он будет добиваться устойчивости британской национальной валюты, что является основополагающим ориентиром местной консервативной партии.