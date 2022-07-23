FP: поездка Путина в Иран была успешнее визита Байдена на Ближний Восток
Издание Foreign Policy провело анализ итогов поездок Джо Байдена и Владимира Путина в страны Ближнего Востока.
23 июля журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой сообщил, что поездка Джо Байдена в страны Ближнего Востока не принесла пользы США, поскольку Саудовская Аравия отказалась увеличить добычу нефти по просьбе Вашингтона. Журналисты FP утверждают, что у саудитов гораздо больше общих целей с Россией, нежели с американским государством.
По мнению автора статьи в Foreign Policy, Саудовская Аравия и страны Персидского Залива вместе с Россией хотят видеть высокие цены на нефть в мире и многополярное мироустройство, исключающее гегемонию США.
Также в Foreign Policy уверены, что недавняя поездка Владимира Путина в Иран показала, что у России множество партнёров в ближневосточном регионе, который хочет сотрудничать с Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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