Wirtualna Polska: Польшу ждут проблемы с отоплением зимой из-за эмбарго на уголь из РФ
Издание Wirtualna Polska утверждает, что Польшу ожидают перебои в отоплении в зимний период из-за запрета на импорт российского угля.
23 июля экс-министр экономики Польши Януш Штайнхофф дал интервью местному изданию Wirtualna Polska, сообщив, что решение Варшавы ввести запрет на импорт российского угля создаст проблемы с отоплением польского государства уже грядущей зимой. По мнению Штайнхоффа, закон об эмбарго на уголь из России был принят необдуманно и слишком быстро.
Также Януш Штайнхофф напомнил, что введение эмбарго на российский уголь было принято Варшавой единолично без ведома Евросоюза, а теперь поляки вынуждены ждать, пока альтернативные поставщики направят энергоресурс в Польшу морскими путями, что обычно длится долго.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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