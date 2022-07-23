LRT: Литва возобновила железнодорожный транзит санкционных грузов в Калининград

Издание LRT утверждает, что правительство Литвы возобновило транзит санкционных товаров в Калининградскую область.

23 июля глава компании "Литовские железные дороги" Мантас Дубаускас дал интервью телеканалу LRT, где сообщил, что Литва восстановила транзит между Калининградской областью и Россией, пропуская через свои территории даже грузы с санкционными товарами.

По словам Мантаса Дубаускаса, железнодорожный транзит в Калининградскую область стал возможен лишь благодаря тому, что Евросоюз предоставил Литве детальное разъяснение собственных антироссийских санкций.