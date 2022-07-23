Kyodo: убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ заключён под стражу

Убивший бывшего премьер-министра Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заключён под стражу по решению суда.

23 июля японское издание Kyodo сообщило, что суд города Нара постановил поместить под стражу японца Тэцуя Ямагами, который 8 июля убил экс-премьера Японии Синдзо Абэ в ходе уличного нападения.

По данным журналистов Kyodo, разбирательство по делу Ямагами продлится до конца ноября, поскольку судмедэкспертам следует установить, является ли убивший Синдзо Абэ психически здоровым и может ли он нести ответственность перед законом.