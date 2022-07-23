Вашингтон объявил о новой военной помощи Украине на $270 млн, в том числе четыре Himars

В пятницу Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового транша военной помощи в размере 270 млн долларов, включая четыре новых РСЗО Himars.

Всего вместе с новой поставкой РСЗО Himars Вашингтон поставил Киеву в общей сложности более 20 единиц этих реактивных систем залпового огня.

Кроме того на Украину будет поставлено 500 беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, заявил пресс-секретарь Палаты представителей Джон Кирби.

Ранее Минобороны России заявлял об уничтожении нескольких РСЗО Himars в ходе боев.

По данным российских военных в распоряжении ВСУ оставалось до 15 единиц этих дальнобойных ситсем.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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