Вашингтон объявил о новой военной помощи Украине на $270 млн, в том числе четыре Himars

В пятницу Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового транша военной помощи в размере 270 млн долларов, включая четыре новых РСЗО Himars.

Всего вместе с новой поставкой РСЗО Himars Вашингтон поставил Киеву в общей сложности более 20 единиц этих реактивных систем залпового огня.

Кроме того на Украину будет поставлено 500 беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, заявил пресс-секретарь Палаты представителей Джон Кирби.

Ранее Минобороны России заявлял об уничтожении нескольких РСЗО Himars в ходе боев.

По данным российских военных в распоряжении ВСУ оставалось до 15 единиц этих дальнобойных ситсем.