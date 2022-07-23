Вашингтон объявил о новой военной помощи Украине на $270 млн, в том числе четыре Himars
В пятницу Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового транша военной помощи в размере 270 млн долларов, включая четыре новых РСЗО Himars.
Всего вместе с новой поставкой РСЗО Himars Вашингтон поставил Киеву в общей сложности более 20 единиц этих реактивных систем залпового огня.
Кроме того на Украину будет поставлено 500 беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, заявил пресс-секретарь Палаты представителей Джон Кирби.
Ранее Минобороны России заявлял об уничтожении нескольких РСЗО Himars в ходе боев.
По данным российских военных в распоряжении ВСУ оставалось до 15 единиц этих дальнобойных ситсем.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Вашингтон объявил о новой военной помощи Украине на $270 млн, в том числе четыре Himars
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