Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ

Японское правительство приняло решение запретить Владимиру Путину приезжать в Японию для посещения похорон экс-премьера страны Синдзо Абэ.

В субботу японская газета Nikkei сообщила, что Владимир Путин получил запрет на приезд в Японию с целью посещения похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, который был убит 8 июля местным жителем в городе Нара. Ожидается, что похороны Абэ пройдут в Токио 27 сентября.

Примечательно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент не поедет на похороны Синдзо Абэ в Японию, однако мероприятие может посетить делегация политиков от России.