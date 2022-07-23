Войска США прибыли на Украину для обстрела Антоновского моста в Херсоне

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что обстрел Антоновского моста в Херсоне производился при участии экспертов из США.

23 июля представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что произведённый ВСУ обстрел Антоновского моста в Херсоне производился из американской РСЗО HIMARS. По данным Стремоусова, для удара по мосту в Херсоне украинские войска консультировались с американскими военными, прибывшими в Украину.

Также Кирилл Стремоусов подтвердил, что после недавней атаки ВСУ на Антоновский мост данное сооружение стало неисправно и рискует обвалиться в любой момент.