Войска США прибыли на Украину для обстрела Антоновского моста в Херсоне

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что обстрел Антоновского моста в Херсоне производился при участии экспертов из США.

23 июля представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что произведённый ВСУ обстрел Антоновского моста в Херсоне производился из американской РСЗО HIMARS. По данным Стремоусова, для удара по мосту в Херсоне украинские войска консультировались с американскими военными, прибывшими в Украину.

Также Кирилл Стремоусов подтвердил, что после недавней атаки ВСУ на Антоновский мост данное сооружение стало неисправно и рискует обвалиться в любой момент.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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