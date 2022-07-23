Войска США прибыли на Украину для обстрела Антоновского моста в Херсоне
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что обстрел Антоновского моста в Херсоне производился при участии экспертов из США.
23 июля представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что произведённый ВСУ обстрел Антоновского моста в Херсоне производился из американской РСЗО HIMARS. По данным Стремоусова, для удара по мосту в Херсоне украинские войска консультировались с американскими военными, прибывшими в Украину.
Также Кирилл Стремоусов подтвердил, что после недавней атаки ВСУ на Антоновский мост данное сооружение стало неисправно и рискует обвалиться в любой момент.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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