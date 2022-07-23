В США подтверждено два случая оспы обезьян у детей

Оба были обнаружены на этой неделе, заявила в пятницу вечером заместитель начальника Центра по контролю и профилактике заболеваний США Дженнифер Маккуистон.

В настоящее время в Соединенных Штатах зарегистрировано более 2800 подтвержденных случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство пострадавших — мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. Но любой человек, имеющий тесный физический контакт с инфицированным, может заразиться.

По словам Маккуистон, в современном обществе сложно исключить контакты с большим количеством людей.

ВОЗ готовится сообщить в субботу о том будет ли объявлена чрезвычайная ситуация международного значения из-за случаев обезьяньей оспы зарегистрированных в десятках стран.