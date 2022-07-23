Словакия может остановить помощь Украине и отказаться от санкций против России
Словакия намерена снять антироссийские санкции и отказаться от оказания помощи Украине.
Как сообщает украинский источник "Европейская правда", Словакия может остановить оказание военной помощи Вооруженным силам Украины.
Также страна может отказаться от введенных Европейским союзом санкций в отношении Российской Федерации, передает ресурс.
Это связывают с тем, что теперь у власти в Словакии пришло новое правительство, которое может отказаться от помощи Киеву.
"Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки", - передает "Европейская правда".
Ранее Словакия выступила против эмбарго на поставки российского газа.
Опубликовано: Николай Скира
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