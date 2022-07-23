Словакия может остановить помощь Украине и отказаться от санкций против России

Словакия намерена снять антироссийские санкции и отказаться от оказания помощи Украине.

Как сообщает украинский источник "Европейская правда", Словакия может остановить оказание военной помощи Вооруженным силам Украины.

Также страна может отказаться от введенных Европейским союзом санкций в отношении Российской Федерации, передает ресурс.

Это связывают с тем, что теперь у власти в Словакии пришло новое правительство, которое может отказаться от помощи Киеву.

"Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки", - передает "Европейская правда".

Ранее Словакия выступила против эмбарго на поставки российского газа.