В Крым начнет поступать электроэнергия из РФ через Херсонскую область

Советник главы РК Крючков заявил РИА Новости о завершении энергетической блокады полуострова со стороны Украины.

По словам Крючкова энергетическая блокада Крыма теперь преодолена, как была ранее преодолена водная, транспортная и продовольственная блокады.

В Крым начала поступать электроэнергия по двум восстановленным ЛЭП.

Теперь полуостров включен в единую энергосистему России через территорию Херсонской и Запорожской областей, которая находится под контролем ВС России.