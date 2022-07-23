В Украине введут уголовную ответственность за получение российского паспорта

Власти Украины намерены наказывать граждан страны за получение российских паспортов.

Власти Украины рассмотрели возможность введения уголовное ответственности для граждан за получение российского паспорта.

Об этом рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. При этом она признала, что этот вопрос никак не связан с правом, а является политическим.

По словам Верещук, данный вопрос обсуждался на межведомственном заседании украинского правительства.

"Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании... Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление обозначено", - написала Верещук.