Вице-премьер Украины Верещук заявила об уголовной ответственности за получение паспортов РФ
В Украине рассматривают возможность введения уголовной ответственности за поулчение российских паспортов.
По словам украинского вице премьера Ирины Верещук, власти намерены наказывать граждан за получение паспортов Российской Федерации.
Верещук рассказал, что на межведомственном заседании рассматривался вопрос о введении уголовной ответственности за это.
"Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании... Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление обозначено", - сказала она.
При этом отметим, что данный вопрос рассматривается в связи с тем, что Россия существенно упростила процедуру получения паспорта для украинцев.
Опубликовано: Николай Скира
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Вице-премьер Украины Верещук заявила об уголовной ответственности за получение паспортов РФ
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