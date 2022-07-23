Над Рейхстагом впервые подняли радужный флаг ЛГБТ+
Бундестаг впервые поднял радужный флаг, который является символом квир-сообщества, которое выступает за толерантность.
Флаг развевается на юго-западной башне здания Рейхстага, где заседает немецкий парламент, с утра субботы. Еще два флага были вывешены перед восточным и западным порталами здания.
Поводом послужила масштабная демонстрация, запланированная в полдень в Берлине по случаю Дня улицы Кристофера (CSD), на которой организаторы ожидают сотни тысяч участников.
Ранее в апреле, Министерство внутренних дел ФРГ официально дало разрешение на вывешивание радужного флага перед федеральными официальными зданиями или над ними в определенных случаях.
Президент Бундестага Бербель Бас объявил о поднятии флага над Рейхстагом в июне и заявил, что это еще раз значительно повысит приверженность к разнообразию. Квирами называют себя люди нетрадиционной сексуальной ориентации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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