Над Рейхстагом впервые подняли радужный флаг ЛГБТ+

Бундестаг впервые поднял радужный флаг, который является символом квир-сообщества, которое выступает за толерантность.

Флаг развевается на юго-западной башне здания Рейхстага, где заседает немецкий парламент, с утра субботы. Еще два флага были вывешены перед восточным и западным порталами здания.

Поводом послужила масштабная демонстрация, запланированная в полдень в Берлине по случаю Дня улицы Кристофера (CSD), на которой организаторы ожидают сотни тысяч участников.

Ранее в апреле, Министерство внутренних дел ФРГ официально дало разрешение на вывешивание радужного флага перед федеральными официальными зданиями или над ними в определенных случаях.

Президент Бундестага Бербель Бас объявил о поднятии флага над Рейхстагом в июне и заявил, что это еще раз значительно повысит приверженность к разнообразию. Квирами называют себя люди нетрадиционной сексуальной ориентации.