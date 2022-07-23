Чулпан Хаматова продает московскую квартиру за 130 миллионов рублей
В собственности у актрисы недвижимость в элитном районе российской столицы площадью в 158 квадратов.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на журналиста Владимира Якунина, Чулпан Хаматова выставила на продажу квартиру в Москве.
Ее стоимость оценивается в 130 миллионов рублей, а площадь составляет 158 квадратных метров.
По словам Якунина, такой шаг продиктован напростой финансовой ситуацией, в которую попала актриса.
В марте она переехала в Латвию, однако работу там не нашла. К тому же ей нужно содержать 3 дочерей и дом недалеко от Риги, где она сейчас живет.
Журналист считает, что Хаматовой жилье в России больше не понадобится. После всего того, что она наговорила, критикуя российские власти, Чулпан, скорее всего, запретят въезд в РФ, отметил Якунин.
Ранее Николай Басков предложил Хаматовой отказаться от съемок в российских фильмах. К слову, в августе 2022 года российские кинотеатры покажут фильм «Просточеловек», где Чулпан сыграла одну из главных ролей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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