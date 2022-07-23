В Госдуме предлагают приостановить выход передачи «Поля чудес»

С таким заявлением выступил член комитета Госдумы РФ по культуре Сергей Соловьев.

Представитель Госдумы Сергей Соловьев заявил, что нужно приостановить показ шоу «Поле чудес», он также против возвращения на экраны и других развлекательных передач в период спецоперации, сообщает Рамблер со ссылкой на издание «Абзац».

Депутат таким образом отреагировал на слова Леонида Якубовича, который считает ошибкой то, что шоу «Вечерний Ургант» было снято из эфира.

Сергей Соловьев назвал это высказывание странным - по его мнению, инициатива устраивать побольше развлекательных программ это «неуважение к подвигу военнослужащих».

«Сейчас неправильно выходить с подобными инициативами даже такому уважаемому телеведущему, как Якубович. Считаю, что и «Поле чудес» нужно ставить на паузу», — подчеркнул депутат.

Он также назвал «цинизмом» возможность возвращения на экраны «Вечернего Урганта». По его мнению, просто недопустимо «хохотать, когда наши военнослужащие защищают русский мир».

По словам парламентария, нужно больше выпускать программ военно-патриотической тематики.