NASA назвало новую дату конца света
В NASA заявили о риске столкновения Земли с астероидом, которое приведет к конце света.
Эксперты NASA назвали новую предполагаемую дату конца света. На этот раз апокалипсис может наступить 5 февраля 2040 года.
При этом вероятность катастрофы составляет примерно 0, 16 процента. Конец света может наступить из-за столкновения Земли с астероидом.
Это может привести к гибели десятков и сотен миллионов людей, однако, полного вымирания человеческого рода, по прогнозам эксперта, не случится.
Не взирая на мизерную вероятность столкновения, ученые начали искать способы избежания катастрофы. Одним из основных вариантов - это ракета.
Одна должна столкнуться с астероидом и изменить его траекторию, оттолкнув от пути к Земле
Опубликовано: Николай Скира
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