NASA назвало новую дату конца света

В NASA заявили о риске столкновения Земли с астероидом, которое приведет к конце света.

Эксперты NASA назвали новую предполагаемую дату конца света. На этот раз апокалипсис может наступить 5 февраля 2040 года.

При этом вероятность катастрофы составляет примерно 0, 16 процента. Конец света может наступить из-за столкновения Земли с астероидом.

Это может привести к гибели десятков и сотен миллионов людей, однако, полного вымирания человеческого рода, по прогнозам эксперта, не случится.

Не взирая на мизерную вероятность столкновения, ученые начали искать способы избежания катастрофы. Одним из основных вариантов - это ракета.

Одна должна столкнуться с астероидом и изменить его траекторию, оттолкнув от пути к Земле

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 