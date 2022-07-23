Увеличить урожай томатов: эксперты подсказали, что для этого сделать в период плодоношения

Большой эффект дает подкормка, в состав которой входят борная кислота, йод и марганец.

Азотные подкормки на этот период нужно прекратить - зеленую массу растению наращивать уже не нужно, все силы оно должно тратить на плодоношение.

В июле нужно опрыскать томаты сложным составом. Для этого взять 10 гр. борной кислоты, добавить 20 капель йода и на кончике ножа марганец - все это на 10 л воды.

Перемешать и опрыскать кусты томатов. Если лето очень жаркое, можно провести операцию дважды, чтобы томаты не сбрасывали завязь.

В период завязывания плодов растению также нужно много фосфора. Для этого культуру следует подкормить костной мукой. Можно приготовить отвар из рыбных отходов (головы, хвостов, внутренностей и так далее).

Залить их водой, проварить, процедить. Развести бульон с водой в соотношении 1:10, полить под корень (0,5 л на каждый куст).