Правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны убитого Синдзо Абе

Япония наложила запрет на визит президента России Владимира Путина в связи со смертью Синдзо Абе.

Как сообщает японское издание Nikkei, правительство Японии запретило президенту Российской Федерации Владимиру Путину приезжать на похороны экс-премьера страны Синдзо Абе.

Похороны бывшего премьер-министра Японии должны пройти в японской столице, городе Токио, 27 сентября.

Примечательно, что сам Владимир Путин не изъявлял желания посетить похороны бывшего главы японского правительства.

Аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который отметил, что Путин не планировал посещать похороны.

При этом похороны политика может посетить российская делегация.