Байден не готов передать Украине ракеты дальностью 300 км для HIMARS

Американский президент заявил, что Пентагон не намерен поставлять дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS.

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США избегает передачи ракет дальностью 300 км Киеву.

«Президент (Байден) считает, что, хотя ключевая цель США — делать все необходимое для поддержки и обороны Украины, другая задача состоит в том, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы скатываемся к третьей мировой войне», — заявил Салливан на полях Аспеновского форума по безопасности.

Отметим, что США в качестве военной помощи Киеву поставили уже более 20 РСЗО HIMARS, которые обеспечены снарядами GMLRS. На сегодняшний день установки могут поражать цели на дальности до 80 км.

В свою очередь Киев просит поставок более грозных боеприпасов тактических ракет ATACMS, которые могут поражать цели на дальности около 300 км.

Ранее российские эксперты заявили, что корректировкой стрельбы HIMARS на Украине занимаются специалисты США, которые благодаря спутниковым системам наведения, по сути управляют огнем.