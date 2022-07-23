ВКС России разбили инфраструктуру на ж/д узле и аэродроме в Кировоградской области

Суд стал на сторону Анджелины Джоли в ее тяжбе с Брэдом Питтом за французскую винодельню

Питт пытался опротестовать это решение, утверждая, что экс-супруга уступила поместье, не спросив его согласия, и скрыла все детали сделки.

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