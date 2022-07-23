ВКС России разбили инфраструктуру на ж/д узле и аэродроме в Кировоградской области
По меньшей мере три человека, в том числе военнослужащий, погибли в результате ракетной атаки на железнодорожную инфраструктуру и военный аэродром, сообщил губернатор Кировограда.
«Девять украинских военных получили ранения, один военнослужащий погиб. По предварительной информации, погибли двое охранников электроподстанции», — сообщил украинским СМИ глава Кировоградской области Андрей Райкович.
Ранее Минобороны России сообщило о массированном ракетном ударе по целям в Кропивницком районе Кировоградской области. Поражены авиабаза ВВСУ «Канатово» и объект украинских железных дорог "Укрзалізниці".
Опубликовано: Тарас Медведев
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