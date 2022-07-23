ВКС России разбили инфраструктуру на ж/д узле и аэродроме в Кировоградской области

По меньшей мере три человека, в том числе военнослужащий, погибли в результате ракетной атаки на железнодорожную инфраструктуру и военный аэродром, сообщил губернатор Кировограда.

«Девять украинских военных получили ранения, один военнослужащий погиб. По предварительной информации, погибли двое охранников электроподстанции», — сообщил украинским СМИ глава Кировоградской области Андрей Райкович.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ракетном ударе по целям в Кропивницком районе Кировоградской области. Поражены авиабаза ВВСУ «Канатово»  и объект украинских железных дорог "Укрзалізниці".
 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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