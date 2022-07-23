Суд стал на сторону Анджелины Джоли в ее тяжбе с Брэдом Питтом за французскую винодельню

Питт пытался опротестовать это решение, утверждая, что экс-супруга уступила поместье, не спросив его согласия, и скрыла все детали сделки.

47-летняя Анджелина Джоли может праздновать победу над 58-летним Брэдом Питтом. Актриса через суд доказала необоснованность претензий к ней бывшего мужа на часть их общей винодельни.

Голливудские звезды долгое время выясняли отношения в суде. При этом борьба за винодельню, а также поместье Chateau Miraval, где они в 2014-м поженились, оказалась особенно ожесточенной. Бред имел большие планы на развитие этой собственности: он лично обустраивал поместье, мечтал выпускать изысканные вина.

Но Джоли свою часть продала российскому олигарху Юрию Шефлеру, который проживает в Великобритании. Питт пытался опротестовать это решение, утверждая, что экс-супруга уступила поместье, не спросив его согласия и скрыла все детали сделки.

Однако суд Лос-Анджелеса вынес решение в пользу актрисы. Брэду остается теперь оплатить еще и расходы бывшей жены на адвокатов.

Как сообщает Космополитен, решение суда взбесило Питта. "Его ослепляла ненависть, актер не видел ничего дальше ненависти", - цитирует издание слова инсайдера.