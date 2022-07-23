Бербок ужаснулась из-за совместного фото Эрдогана и Путина

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в беседе с репортерами Bild подвергла критике президента Турции Эрдогана после совместного фото лидеров трехсторонней встречи.

Напомним совместное фото на котором позируют Путин, Эрдоган и Раиси стало знаковым во встрече глав трех госуадртсв по Ближнему Востоку.

«То, что президент Турции на этом фото — мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», — заявила Бербок, подчеркнув, что это «просто непостижимо».

Глава МИД ФРГ также ответила на очередные упреки правительства в медленных поставках вооружений Киеву. Она отметила, что ФРГ не в силах «заменить танки по щелчку пальцев».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 