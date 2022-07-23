Бербок ужаснулась из-за совместного фото Эрдогана и Путина

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в беседе с репортерами Bild подвергла критике президента Турции Эрдогана после совместного фото лидеров трехсторонней встречи.

Напомним совместное фото на котором позируют Путин, Эрдоган и Раиси стало знаковым во встрече глав трех госуадртсв по Ближнему Востоку.

«То, что президент Турции на этом фото — мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», — заявила Бербок, подчеркнув, что это «просто непостижимо».

Глава МИД ФРГ также ответила на очередные упреки правительства в медленных поставках вооружений Киеву. Она отметила, что ФРГ не в силах «заменить танки по щелчку пальцев».