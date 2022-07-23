Избавить огород от тли и белокрылки: эксперты подсказали быстрый способ
В этом поможет настой мяты и мелиссы, запах которых вредители совершенно не переносят.
Мята и мелисса содержат большое количество ментола, а также иных эфирных масел, которые не переносят вредители. При этом травы совершенно безопасны для растений и человека.
К слову, мяту часто выращивают в садах, ее также можно найти в дикорастущем виде - в полях либо на пустырях.
Для приготовления натурального "инсектицида" от вредителей надо взять несколько веток мяты либо мелиссы. Залить 1 литром кипятка, настоять в течение суток. Затем процедить и добавить 1 литр чистой воды.
Опрыскать любые растения - вечером либо рано утром, желательно в сухую пасмурную погоду.
Обработку такой настойкой можно проводить раз в 7-10 дней - как в профилактических, так и в лечебных целях весь летний сезон. Подобный полив можно чередовать опрыскиванием настоем полыни - это усилит эффект.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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