Медики рассказали, какие продукты помогут остановить постковидное старение мозга

По статистике, 80 процентов переболевших ковидом людей страдают от рассеянного внимания и хронической усталости.

Большинство из тех, кто переболел COVID-19, столкнулись с проблемами в концентрации внимания. Долгие месяцы могут сохраняться усталость, головокружение и проблемы со сном.

На мозге отражается даже легкая форма ковида. Результаты научного исследования показали, что у переболевших ковидом происходят изменения в составе белого вещества мозга.

Какие действия нужно предпринять для поддержания мозга, который устал от болезни? Ответ на этот вопрос дали ученые Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ.

В частности, доктор медицинских наук, эндокринолог, директор Института высшего и дополнительного профобразования Екатерина Пигарова рассказала, что синдром хронической усталости может длиться больше полугода. По ее словам, ВОЗ относит такой синдром к отдельному заболеванию.

Китайские ученые отмечают: почти у 80 процентов пациентов, перенесших ковид, в разной степени проявились симптомы деменции. Именно это становится причиной хронической усталости, депрессии, усталости, апатии.

Чтобы прийти в форму, нужно применять правильный режим сна и бодрствования, соблюдать режим питания, принимать витамины - особенно витамин Д.

А также обратить внимание на продукты, которые помогут укрепить здоровье и ускорить процесс востановления. Это - жирная рыба, в которой много полиненасыщенных кислот Омега-3 (сельдь, скумбрия, камбала, кета, палтус, нерка, лосось).

Полезно добавить в рацион льняное масло - оно поможет укрепить память. Не забыть про горький шоколад - он улучшит работу кровеносных сосудов и усилит приток крови к мозгу.

Очень полезны яйца, в которых много витаминов группы В, которые важны для здоровья мозга. В яичном желтке есть холин, улучшающий память и защищающий от атеросклероза. Суточную норму холина содержат 2 яйца.

Стоит обратить внимание и на грецкие орехи — в них есть мелатонин, магний, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые увеличивают скорость восприятия информации, улучшают память и другие когнитивные функции.