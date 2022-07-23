Мама Наташи Королевой оказывает россиянам в Майами доступные услуги

76-летняя пенсионерка не перестает удивлять соотечественников своими эпатажным предложениями.

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай официально не работает, однако не просит помощи у своей знаменитой дочери. На безбедную жизнь ей достаточно американской пенсии размером в 600 долларов и редких подработок, сообщает Экспресс газета.

Активная женщина также ведет блог о Майами. Порывай рассказывает подписчикам, как устроиться за границей. Дает информацию о магазинах и ресторанах в Майами, уточняет, где можно встретить соотечественников.

За небольшую плату мать певицы готова оказать услуги всем желающим. Она предлагает записать поздравления со знаковой датой каждому, кто переведет на ее счет символическую плату.

Поклонники "мамы Люды" предположили, что подработки ей понадобились после ссоры с зятем. Весной Тарзан записал в Сети эмоциональное обращение к тем, кто с негативом относится к русским солдатам. Муж Наташи Королевой заявил, что он рос в семье военного, служил в армии, и знает не понаслышке, что российские военные - «самые добрые и справедливые».

Тещу-патриотку Украины эти слова задели. Людмила Порывай отреклась от зятя, отписалась от его страниц в соцсетях.. Тарзан "маме Люде" ответил женщине тем же.