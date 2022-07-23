МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО

Министр иностранных дел ФРГ Бербок ошеломлена совместным фото Путина и Эрдогана в Иране.

В субботу, 23 июля 2022 года, глава Федерального министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в своём интервью для немецкой газеты «Бильд» прокомментировала совместную фотографию президента РФ Владимира Путина и главы Турции Тайипа Эрдогана в Тегеране.

Бербок утверждает, что присутствие на фотографии с Путиным Эрдогана является вызовом для Североатлантического альянса, который всеми силами пытается изолировать Российскую Федерацию на мировой арене.