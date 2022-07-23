Орбан заявил, что спасти Европу от дальнейших потерь может возврат отношений с Россией

Прагматичный премьер-министр Венгрии Орбан призвал ЕС изменить стратегию по отношению к России.

Виктор Орбан заявил, что Европе необходимо срочно нацелить свои устремления на мир с Россией, чтобы избежать катастрофы, которая уже заметна в политических сферах.

«Санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства», - отметил Орбан.

Точку зрения главы правительства ранее конкретизировал министр финансов Венгрии Михай Варга.

Он назвал ЕС «один из самых больших неудачников» в связи с полным провалом антироссийских санкций.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 