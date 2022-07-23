Орбан заявил, что спасти Европу от дальнейших потерь может возврат отношений с Россией
Прагматичный премьер-министр Венгрии Орбан призвал ЕС изменить стратегию по отношению к России.
Виктор Орбан заявил, что Европе необходимо срочно нацелить свои устремления на мир с Россией, чтобы избежать катастрофы, которая уже заметна в политических сферах.
«Санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства», - отметил Орбан.
Точку зрения главы правительства ранее конкретизировал министр финансов Венгрии Михай Варга.
Он назвал ЕС «один из самых больших неудачников» в связи с полным провалом антироссийских санкций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Орбан заявил, что спасти Европу от дальнейших потерь может возврат отношений с Россией
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