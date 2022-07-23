Киев обвинил Путина в том, что он «плюнул в лицо ООН и Турции»

Украина заявила, что ВКС России нанесли ракетный удар по порту в Одессе на следующий день после принятия соглашения о вывозе зерна.

«Противник атаковал Одесский порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты были сбиты средствами ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях пресс-секретарем Одесской обладминистрации Сергеем Братчуком.

Украина обвинила президента России Владимира Путина в том, что он «плюнул в лицо» ООН и Турции, разбомбив Одесский порт, заявив, что Москва возьмет на себя «полную ответственность» за срыв соглашения об экспорте зерна, подписанного накануне в Стамбуле.

«Выпустив ракеты по порту Одессы, президент России плюнул в лицо генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения этой договоренности», - заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Минобороны пока не комментировало цели удара по порту Одессы. Телеграм-каналы сообщают, что "место прилета по Одесскому порту никаких не связано с терминалами зерновых.

По информации одесских ресурсов, в этой части порта размещалась позиция средств ПВО.