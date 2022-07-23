ВКС России уничтожили около двухсот украинских солдат в городе Апостолово
Министерство обороны РФ сообщило о нейтрализации приблизительно 200 украинские военнослужащих в Днепропетровской области.
В субботу, 23 июля 2022 года, представитель пресс-службы Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе ведомства сообщил об уничтожении приблизительно 200 солдат ВСУ в городе Апостолово.
Конашенков уточняет, что военнослужащие ВКС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по пункту дислокации украинских военнослужащих в Днепропетровской области, что привело к потерям около двухсот бойцов, а также девяти единиц артиллерийского орудия и технических средств ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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