В США выявили два случая заражения оспой обезьян у детей
Два случая заражения оспой обезьян у детей были выявлены в Штатах, сообщает глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Cdc Рошель Валенски.
Оба случая не связаны между собой. Первый заразившийся ребёнок проживал в штате Калифорния, а второй, не являясь гражданином США, сейчас находится в Вашингтоне. Об этом сообщил Рошель в интервью Washington Post.
Глава центра также добавил, что, скорее всего, оба ребёнка заразились оспой в домашних условиях, и на данный момент их самочувствие оценивается как стабильное.
Ранее глава Секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сообщила, что организации известно о случаях заражения детей оспой обезьян.
Она отметила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет все еще остается открытым. Однако дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате "воздействия в домашних условиях".
ВОЗ утверждает, что на данный момент оспа обезьян распространилась по 70 странам мира. Общее число заболевших организацией оценивается в 14 тысяч человек.
Оспа обезьян является редким инфекционным заболеванием, летальность которого оценивается врачами в 9,8%.
В предыдущие десятилетия несколько раз США, Великобританию и некоторые страны Африки регистрировались вспышки заражения оспой.
В мае 2022 года появилось первая информация о новых вспышках заболевания по всему миру.
23 июня на сайте ВОЗ появился пост, что оспа обезьян объявлена пандемией. В организации признали вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения, сообщается на сайте Lenta.ru.
Опубликовано: Марчик Артём
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ
Киев обвинил Путина в том, что он «плюнул в лицо ООН и Турции»
Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области
Орбан заявил, что спасти Европу от дальнейших потерь может возврат отношений с Россией
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского