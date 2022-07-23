В США выявили два случая заражения оспой обезьян у детей

Два случая заражения оспой обезьян у детей были выявлены в Штатах, сообщает глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Cdc Рошель Валенски.

Оба случая не связаны между собой. Первый заразившийся ребёнок проживал в штате Калифорния, а второй, не являясь гражданином США, сейчас находится в Вашингтоне. Об этом сообщил Рошель в интервью Washington Post.

Глава центра также добавил, что, скорее всего, оба ребёнка заразились оспой в домашних условиях, и на данный момент их самочувствие оценивается как стабильное.

Ранее глава Секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сообщила, что организации известно о случаях заражения детей оспой обезьян.

Она отметила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет все еще остается открытым. Однако дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате "воздействия в домашних условиях".

ВОЗ утверждает, что на данный момент оспа обезьян распространилась по 70 странам мира. Общее число заболевших организацией оценивается в 14 тысяч человек.

Оспа обезьян является редким инфекционным заболеванием, летальность которого оценивается врачами в 9,8%.

В предыдущие десятилетия несколько раз США, Великобританию и некоторые страны Африки регистрировались вспышки заражения оспой.

В мае 2022 года появилось первая информация о новых вспышках заболевания по всему миру.

23 июня на сайте ВОЗ появился пост, что оспа обезьян объявлена пандемией. В организации признали вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения, сообщается на сайте Lenta.ru.