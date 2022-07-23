Пьера Нарцисса наконец предали земле в камерунской деревне

Эпопея с похоронами артиста, который ушел из жизни 21 июня, спустя месяц завершилась.

45-летний Пьер Нарцисс скоропостижно умер 21 июня после неудачной операции на почках. Но певца почти месяц не могли похоронить из-за разных сложностей.

Сначала посольство отказывалась выдавать тело, объясняя это запретом родни. Потом выяснилось, что похороны отложены из-за матери Пьера, посчитавшей, что смерть артиста — это убийство.

Как стало известно, долгие годы бывшего участника «Фабрики звезд» беспокоила астма, потом к ней добавились подагра и почечная недостаточность. По словам его избранницы, Пьер игнорировал врачей и накопил ряд заболеваний, и обратился к специалистам, когда было поздно.

И вот, наконец, все улажено, сообщает СтарХит. Вторая после Москвы церемония прощания прошла в родном для певца Камеруне по всем правилам страны.

«Мой Дио Мукуту Пьер Нарцисс Лорензо Наполи де Суза, объединивший в дружбе, музыке и любви народы и страны, предан земле. Он оплакан теплыми слезами родных, поклонников из разных стран....Мы будем продолжать и расширять его красивую миссию, дополнять ее, вкладывая новое от себя», — такие слова написала экс-супруга музыканта Валерия Калачева.

Поклонники не оставились равнодушными к ее посту, и написали много слов поддержки, подчеркнув, что они помнят Пьера и он всегда "будет с ними".