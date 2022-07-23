Поляки обеспокоены пропажей сахара с прилавков магазинов

По сообщению РИА-новости, жители Польши в своих социальных сетях сообщают о дефиците сахара в продуктовых магазинах страны.

На польских прилавках исчез белый сахар, сообщают журналисты РИА Новости.

Также, по сообщению журналистов, даже в крупных польских супермаркетах на продуктовых прилавках не наблюдается упаковок с сахаром.

Особенно остро стоит вопрос в столице страны. В варшавских сетевых магазинах сахар пропал почти полностью.

Правительство Польши пытается урегулировать сахарный вопрос. Как только сахар попадает на прилавки торговых точек, его моментально раскупают. Вследствие этого, властями был введён лимит на покупку продукта - не более десяти килограмм в одни руки, - сообщают польские граждане издательству РИА Новости.

Многие продавцы удивлены отсутствием сахара в магазина. Некоторые из них считают, что пропажа сахара связана с сезоном варки варенья. Однако прошлый год не был ознаменован таким же дефицитом сахара.

Представители магазинов и супермаркетов сообщают, что "сахар просто не завезли".

А представители компании Aldi высказали своё мнение, что данный дефицит может быть вызван с более глобальными проблемами.

В последнее время ими наблюдается глобальное нарушение логистических цепочек.

Отсутствие контейнеров для провозки продукта или нехватка водителей грузовиков могло вызвать перебои поставок сахара в Польшу, сообщают представители компании.