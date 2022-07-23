Дачные эксперты рассказали, как защитить томаты, если на градуснике больше 30-ти
От ожогов плоды и культуру в целом помогут спасти мульчирование и обработка особым раствором.
Ещё недавно приходилось спасать томаты от холода, а теперь пришло время сберечь от жары. Тем более, что в теплице температура выше, чем на улице, и может достигать более тридцати пяти градусов тепла.
Как защитить томаты? Постараться отложить на потом любые манипуляции, потому что жара уже сама по себе - стресс для растения, оно затормаживается в развитии, все силы отдавая процессу дыхания.
К примеру, не стоит в жару обрывать листья - они будут защищать культуру и плоды от перегрева, а кисти - от подгорания и засыхания. Однако пасынки удалять всё равно надо, но - без фанатизма, и преимущественно ранним утром.
В жару растения испаряют много влаги, что вызывает пересыхание грунта в корневой зоне, однако часто поливать томаты все равно не стоит, лучший способ для удержания воды в почве - мульчирование.
В качестве защиты томатов от жары и перегрева можно опрыскать их по листу таким составом: 2л сыворотки, 60-80 гр. мела, 10 капель йода - все на 10 л воды.
Обработать раствором листья, плоды, завязи - белая плёнка будет эффективно отражать ультрафиолетовое излучение, и спасёт томаты от ожогов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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