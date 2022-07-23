В Польше с прилавков многих магазинов исчез сахар
Польские торговые сети вводят ограничения на продажу белого сахара из-за возникновения дефицита в стране.
23 июля польский таблоид Fact сообщает о том, что во многих крупных торговых сетях, например Biedronka, Lidl, Wierzejki, Auchan, и обычных магазинах с прилавков начал исчезать сахар белый кристаллический, что послужило причиной введения запрета на покупку более 10 кг сахара в одном чеке.
Однако, заместитель премьер-министра Польши Хенрик Ковальчик утверждает, что в стране нет дефицита сахара, а пустые полки в польских магазинах вызваны повышенным спросом и логистическими проблемами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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