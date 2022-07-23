До 500 тысяч участников ожидается на празднике ЛГБТ+ в Берлине, в том числе из Украины

После двух лет ограничений, связанных с коронавирусом, в субботу в Берлине проходит большая вечеринка в честь Дня Кристофер Стрит (CSD).

Красочное мероприятие, на которое организаторы ожидают до 500 000 участников в течение дня, началось в полдень с митинга и марша протяженностью в 7,4 км к Бранденбургским воротам.

Берлинский CSD — одно из крупнейших событий сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и квир в Европе. Оно проходит под лозунгом «Едины в любви. Против ненависти, войны и дискриминации».

Организаторы сообщили СМИ, что в этом году мероприятие станет самым массовым в истории.

Ранее сообщалось, что в этом году в знак толерантности к участникам движения ЛГБТ+ на Рейхстаге вывесили радужный флаг.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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