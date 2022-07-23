Топ-5 "долгоиграющих" смартфонов, по версии Gizchina

Рейтинг смартфонов составлен порталом Gizchina. В пятерку лучших вошли дорогие новинки и бюджетные модели, которые быстро заряжаются и долго держат заряд.

iPhone 13 Pro Max, продукт компании Apple. Тринадцатая серия смартфонов удивила своей работоспособностью.

Аккумулятор iPhone 13 Pro Max на 4352 мАч держит заряд трое суток при использовании устройства в режиме умеренной активности. А это очень даже неплохой показатель для современного гаджета.

Геймерский Asus ROG Phone 5 с аккумулятором на 6000 мАч тоже долго может работать без подзарядки. При этом устройство может похвастаться функцией быстрой зарядки на 65 Вт.

В этом режиме смартфон восстановит свою батарею на 70% всего за полчаса.

Doogee S58 Pro - устройство не нужно заряжать каждый день, также оно отличается крепким герметичным корпусом. Аккумулятор рассчитан на объем 5180 мАч.

Другая привлекательная особенность - устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Vivo Y20S - бюджетная модель из этого перечня. Процессор Qualcomm Snapdragon 460 поддерживает на высоком уровне многие игры и приложения.

С аккумулятором на 5000 мАч смартфон будет находиться в рабочем состоянии свыше одних суток.

Realme XT - обладатель батареи на 4000 мАч, позволяющей работать долгое время без подзарядки.

Славится продвинутой технологией быстрой зарядки VOOC 3.0, которая позволяет зарядить смартфон до 10. Аппарат можно вернуть к жизни на 100% всего за 1,5 часа.