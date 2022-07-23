Отец Жанны Фриске намерен судиться с Шепелевым за деньги, которые певица скопила для сына Платона

Владимир хочет найти сбережения, которые гражданский муж его умершей дочери «вывел здесь и в Америке».

Противостояние отца Жанны Фриске и гражданского мужа певицы длятся уже много лет, точка пока не поставлена. Владимир Фриске, его жена Ольга и младшая дочь Наталья обвиняют Дмитрия Шепелева не только в краже средств со счета покойной певицы, но и в отказе общения с внуком и племянником Платоном.

Недавно Дмитрий опубликовал видео с 9-летним сыном, который всерьез увлечен музыкой. Подписчики обратили внимание, что мальчик похож на маму, Владимир Фриске также разделяет это мнение.

Мужчина отметил, что нос у мамы и сына очень похожи, и вообще в их семье все красивые - и дети, и внуки.

Платон и Жанна не только похожи внешне. Сын унаследовал от матери и ее музыкальные таланты. Владимир вспоминает, как в раннем детстве купил 2-летнему мальчику барабаны, синтезатор, и тот от них не отходил, сообщает Космополитен.

Однако увидеть внука дедушка может только в соцсетях, лично они не общались больше пяти лет.

Владимир рассказал изданию, что сейчас готовится к новым судебным разбирательствам. На сей раз он хочет выяснить, куда подевались деньги внука. "Какое может быть общение с этим человеком? Будем подавать в суд - чтобы узнать, куда он дел деньги ребенка, оставленные Жанной. Было двести тысяч евро, осталось 6 тысяч. Думаю, это он забрал", - рассказал про Шепелева дедушка Платона.

По словам Фриске, эти средства никто не смел трогать. "14 ноября 2021 года сняли деньги. Кто может их снять? Естественно, отец", - заявил Владимир. И добавил, что будет обращаться в суд, чтобы узнать, куда они делись.

Мужчина отметил, что "это 159-я статья - мошенничество". По его мнению, махинации с деньгами могли быть проведены через опекунство. Мужчина настроен решительно: "Будем искать: в Америке вывел все деньги, и здесь вывел все деньги".