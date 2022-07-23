Сирийские военные не пропустили колонну ВС США пытавшихся въехать в деревню Телль-Захаб

По сообщению агентства Sana, сирийские военные на одном из блокпостов в деревне Телль-захаб не пропустили колонну ВС США из пяти БТР.

Военнослужащие сирийской армии на блокпосту в деревне Телль-Захаб, что находиться в провинции Камышлы, прогнали колону БТРов Вооруженных сил США.

По информации агентства Sana, последнее время подобные инциденты дают о себе знать все чаще. Иногда жители сирийских деревень собственноручно пресекают попытки военнослужащих США пробраться через населённые пункты, а сирийские военные содействуют мирному населению в этом.

Причиной, по которой солдаты США оказались в близи данной деревни, заключается в том, что штатами незаконно контролируется территория Сирии на северо-востоке страны.

В провинциях Дейр-эз-зор, Эль-хасеке и Ракка расположены ряд американских военных баз для контроля над территорией. Такой престольный интерес Штатов к данной области обусловлен большими запасами нефти и газа, залегающие в недрах этого региона.

Официальные лица Сирии, неоднократно называли американское присутствие на территории северо-востока страны оккупацией с целью кражи нефти, говориться в сообщении агентства Sana.