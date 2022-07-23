Офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер признал победу России над Западом на всех фронтах.

В субботу, 23 июля 2022 года, отставной офицер разведывательного сообщества США Скотт Риттер-младший в своём пресс-релизе высказал своё мнение касательно нынешнего положения РФ в СВО на Украине и в мировом сообществе.

Военный эксперт Риттер утверждает, что Россия одержала победу над Западным мирам по всем направлениям: в политической, экономической и военной сферах. Скотт Риттер помимо прочего заявил, что запасы вооружения США и ЕС скоро исчерпают себя из-за поставок военной помощи киевскому режиму.