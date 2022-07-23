Sky News: Сунак назвал себя аутсайдером в гонке за пост премьера Великобритании

Кандидат на пост премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунак заявил, что является аутсайдером в предвыборной гонке.

В субботу, 23 июля 2022 года, британский новостной телеканал Sky News вёл прямую трансляцию начала предвыборной компании кандидатов на должность премьер-министра Соединённого Королевства, где бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак признал себя аутсайдером среди своих соперников.

Примечательно, что согласно опросу, проведённому британской исследовательско-аналитической компании YouGov, менее 40 процентов тори отдадут свои голоса за кандидатуру экономиста Риши Сунака.