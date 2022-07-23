Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля

Американские эксперты допустили возможность непреднамеренной эскалации конфликта на Украине.

В субботу, 23 июля 2022 года, американский журнал «Фоорин аффеерс» опубликовал статью политических экспертов Майкла Кимменджа и Лианы Фикс о возможности выхода ситуации на Украине из-под контроля.

Авторы публикации уверены, что несмотря на объединяющее президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина желание избежать прямой конфронтации, нельзя быть уверенными в том, что получится миновать эскалации украинского конфликта.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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