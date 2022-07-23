Турция заверила, что Россия не причастна к ракетному удару по порту в Одессе

Россия отрицает ответственность за ракетный удар по порту украинского города Одесса, заявила Турция.

Турция находится в контакте с Украиной и Россией, и Москва заверила, что не имеет никакого отношения к нападению и хочет расследовать инцидент, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Напомним, в субботу днем в Сети появились кадры якобы ракетного обстрела порта в Одессе.

Телеграм-канала позже пояснили с места событий, что под удар попала система ПВО, но не зерновой терминал, как об этом заявила Украина.