ВОЗ: вспышка оспы обезьян предоставляет большой риск для Европы

Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил европейцев о высоком риске из-за вспышки оспы обезьян.

23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции после заседания чрезвычайного комитета ВОЗ рассказал представителям прессы о рисках распространения оспы обезьян в мире.

Гебрейесус утверждает, что сотрудники ВОЗ сошлись во мнении, что оспа обезьян представляет собой непосредственную угрозу лишь для жителей Европы, для остальных регионов нашей планеты данное вирусное заболевание несёт умеренный риск.