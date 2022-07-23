ВОЗ: вспышка оспы обезьян предоставляет большой риск для Европы

Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил европейцев о высоком риске из-за вспышки оспы обезьян.

23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции после заседания чрезвычайного комитета ВОЗ рассказал представителям прессы о рисках распространения оспы обезьян в мире.

Гебрейесус утверждает, что сотрудники ВОЗ сошлись во мнении, что оспа обезьян представляет собой непосредственную угрозу лишь для жителей Европы, для остальных регионов нашей планеты данное вирусное заболевание несёт умеренный риск.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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