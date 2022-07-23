Миллиардер Рыбаков рассказал, почему решил открыть сеть частных школ и детских садов
Миллиардер Игорь Рыбаков открывает собственную сеть частных детских садов под брендом Rybakov PlaySchool. В течение пяти лет должны заработать до 1000 таких заведений.
Рыбаков рассказал Forbes, что основой проекта станет образовательная программа «ПРОдетей». Ее реализует Рыбаков Фонд в 250 детских садах России уже более четырех лет.
По словам бизнесмена, запуск сети обойдется примерно в 300 млн рублей. Еще 200 млн планируется потратить на формирование образовательного кластера.
В рамках программы «ПРОдетей» обучение прошли уже более 1000 педагогов. Рыбаков говорит, что в дет сады, где работают эти специалисты, выстраиваются очереди. Родители готовы давать взятки, чтобы их дети ходили в такие заведения.
Отбирать и обучать предпринимателей для работы по франшизе, готовить детские сады и школы к запуску, заниматься маркетингом будет специально созданная управляющая компания.
Первоначальная стоимость франшизы составляет 1,5 млн рублей. Но сумма может меняться, в зависимости от конкретного региона.
Желающим купить франшизу придется пройти специальный отбор, продемонстрировать наличие необходимых финансов и опыт, мотивированность и адекватность.
Одним из требований является наличие здание площадью от 350 квадратных метров. Сообщается, что покупателям франшизы предстоит вложить как минимум 5 млн рублей, прогнозируемый период окупаемости – от 18 до 20 месяцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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