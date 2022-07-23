Единственный сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой женился
23-летний Василий Рыбин официально заключил брак с девушкой Дарьей, с которой они вместе с четырнадцати лет.
Дарья - школьная любовь единственного сына Василия музыкантов Рыбина и Сенчуковой. Они знакомы с детсада, а встречаются больше восьми лет. По мнению поклонников, союз новоиспеченных будет длиться долгие годы, ведь Василию есть с кого брать пример: его родители женаты больше трех десятков лет.
К слову, папа и мама давно одобрили выбор сына. Даша — постоянная гостья на их семейных праздниках, девушка легко нашла общий язык с родителями жениха.
Влюбленные смотрятся гармонично, они часто путешествуют, а их микроблог пестрит совместными романтичными кадрами, сообщает СтарХит.
23-летний Василий Рыбин восхищается своей избранницей и даже считает девушку музой, посвящая ей песни. Даша, в свою очередь, поддерживает все начинания своего избранника. Алябьевой тоже 23 года.
Как уточняет издание, она училась в мединституте, однако потом кардинально сменила интересы, и следом за Рыбиным-младшим начала изучать режиссерское мастерство в институте культуры.
К слову, Василий, как и его родители, человек творческий, он основал музыкальную группу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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