Долой "гей-пропоганду": в Госдуме на рассмотрении новый законопроект

Предложение внесли депутаты КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР. Его суть - полный запрет "пропоганды нетрадиционных отношений" и отрицания семейных ценностей. Ознакомиться с документом можно но официальном сайте нормативно-правовых актов.

Инициаторы нового законопроекта предлагают внести коррективы в федеральный закон "Об информации".

Согласно этим поправкам пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в формате ЛГБТК+ настолько же неприемлема в обществе, как и разжигание национальных распрей, расового и религиозного шовинизма.

Интернет-порталы с контентом подобной тематики, по версии законопроекта, должны быть внесены в реестр запрещенных в РФ ресурсов.

Авторы документа приравнивают "отрицание семьи как общественной ценности", а также продвижение в массы образа жизни чайлдфри, нетрадиционных сексуальных отношений к распространению наркотиков, пропаганде суицида, экстремизма и прочих преступных действий.

Инициаторы законопроекта считают, что принять сексуальные отношения между членами сообществ ЛГБТК+ как норму, значит создать почву для увеличения числа педофилов.

При этом никаких доказательств по поводу этого предположения авторы инициативы к документу не прилагают.

Мера ответственности за нарушение запрета в законопроекте не установлена.

Текст из пояснительной записки:

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение как норму. Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар»

Предыдущие версии законопроектов, запрещающих пропаганду отношений в духе ЛГБТК+, уже рассматривались ранее Комитетом Госдумы по информационной политике.

По мнению А. Хинштейна, главы Комитета, лица, нарушающие запрет, должны нести административную ответственность. Меры наказания должны быть прописаны в ст. 6.21 КоАП.