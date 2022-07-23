Долой "гей-пропоганду": в Госдуме на рассмотрении новый законопроект
Предложение внесли депутаты КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР. Его суть - полный запрет "пропоганды нетрадиционных отношений" и отрицания семейных ценностей. Ознакомиться с документом можно но официальном сайте нормативно-правовых актов.
Инициаторы нового законопроекта предлагают внести коррективы в федеральный закон "Об информации".
Согласно этим поправкам пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в формате ЛГБТК+ настолько же неприемлема в обществе, как и разжигание национальных распрей, расового и религиозного шовинизма.
Интернет-порталы с контентом подобной тематики, по версии законопроекта, должны быть внесены в реестр запрещенных в РФ ресурсов.
Авторы документа приравнивают "отрицание семьи как общественной ценности", а также продвижение в массы образа жизни чайлдфри, нетрадиционных сексуальных отношений к распространению наркотиков, пропаганде суицида, экстремизма и прочих преступных действий.
Инициаторы законопроекта считают, что принять сексуальные отношения между членами сообществ ЛГБТК+ как норму, значит создать почву для увеличения числа педофилов.
При этом никаких доказательств по поводу этого предположения авторы инициативы к документу не прилагают.
Мера ответственности за нарушение запрета в законопроекте не установлена.
Текст из пояснительной записки:
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение как норму. Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар»
Предыдущие версии законопроектов, запрещающих пропаганду отношений в духе ЛГБТК+, уже рассматривались ранее Комитетом Госдумы по информационной политике.
По мнению А. Хинштейна, главы Комитета, лица, нарушающие запрет, должны нести административную ответственность. Меры наказания должны быть прописаны в ст. 6.21 КоАП.
Опубликовано: Храмова Оксана
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